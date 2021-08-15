Президент Афганистана с женой прибыли в Ташкент

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул исламскую республику и вместе со своей супругой прибыл в столицу Узбекистана. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на охранника главы государства.

"Гани, его супруга, а также директор его офиса по национальной безопасности покинули страну и прибыли в город Ташкент", - приводит телеканал слова охранника президента.

Между тем источники Al Jazeera в Омане опровергли распространенную рядом СМИ информацию о том, что президент Афганистана со своей семьей якобы прибыл в султанат.

Ранее Гани сообщил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития, но при этом не уточнил, куда именно он направляется.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.