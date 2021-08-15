{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наступление "Талибана" на Кабул

ABC: глава СЕНТКОМ ВС США на встрече с талибами предостерег их от атак на аэропорт Кабула

Генерал Кеннет Маккензи заявил талибам, что США обладают "огневой мощью" для поддержки своей обороны в аэропорту

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи встретился в воскресенье в Дохе с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и предостерег их от попыток вмешательства в процесс эвакуации персонала в аэропорту Кабула. Об этом сообщает в воскресенье телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя США.

На эту тему
Все бросили и ушли. Почему вывод войск США из Афганистана стал катастрофой
Все бросили и ушли.

Кроме того, генерал заявил талибам, что США обладают "огневой мощью" для поддержки своей обороны в воздушной гавани.

В субботу президент США Джо Байден в субботу сообщил, что Соединенные Штаты развернут в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасного вывоза из Афганистана дипломатов США, а также эвакуации афганцев, помогавших американским ВС за время военной кампании. В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации сообщило о решении Пентагона отправить в Кабул дополнительно 1 тыс. военных.

Боевики радикального движения "Талибан", по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вечером талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Теги
АфганистанСШАНаступление "Талибана" на Кабул
Онлайн
Наступление "Талибана" на Кабул. Онлайн
Талибы заявили, что установили контроль на всей территории Афганистана
Наступление "Талибана" на Кабул.
Читать полностью