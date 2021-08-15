ABC: глава СЕНТКОМ ВС США на встрече с талибами предостерег их от атак на аэропорт Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи встретился в воскресенье в Дохе с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и предостерег их от попыток вмешательства в процесс эвакуации персонала в аэропорту Кабула. Об этом сообщает в воскресенье телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя США.

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Кроме того, генерал заявил талибам, что США обладают "огневой мощью" для поддержки своей обороны в воздушной гавани.

В субботу президент США Джо Байден в субботу сообщил, что Соединенные Штаты развернут в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасного вывоза из Афганистана дипломатов США, а также эвакуации афганцев, помогавших американским ВС за время военной кампании. В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации сообщило о решении Пентагона отправить в Кабул дополнительно 1 тыс. военных.

Боевики радикального движения "Талибан", по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вечером талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.