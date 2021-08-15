{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наступление "Талибана" на Кабул
Обновлено 

Генсекретарь ООН призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане

Он также призвал талибов проявить максимальную сдержанность, чтобы сохранить жизни

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал движение "Талибан" (запрещено в РФ) и все другие стороны в Афганистане соблюдать международное гуманитарное право и права и свободы населения. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье офисом генерального секретаря.

"Конфликт вынуждает сотни тысяч людей покидать свои дома. Продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях прав человека в общинах, наиболее пострадавших в ходе боевых действий, - отмечается в тексте. - Генеральный секретарь особенно обеспокоен будущим женщин и девочек, чьи с трудом завоеванные права должны быть защищены. Все нарушения должны прекратиться. Генеральный секретарь призывает "Талибан" и все другие стороны обеспечить соблюдение международного гуманитарного права, прав и свобод всех людей".

Также Гутерриш призвал движение "Талибан" и другие стороны конфликта в Афганистане к максимальной сдержанности.

"Генеральный секретарь ООН с большой озабоченностью следит за ситуацией в Афганистане. Он призывает "Талибан" и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни и обеспечить гуманитарные потребности", - отмечается в заявлении.

ООН по-прежнему привержена оказанию гуманитарной помощи населению Афганистана.

"ООН остается привержена работе по мирному урегулированию, продвижению прав всех афганцев, особенно женщин и девочек, и предоставлению необходимой для спасения жизней гуманитарной помощи нуждающимся гражданским лицам", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что необходимость в гуманитарной помощи в сложной ситуации в Афганистане только нарастает. "Генеральный секретарь призывает все стороны обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарным работникам, чтобы необходимая помощь доставлялась вовремя", - отмечается в документе.

В понедельник Гутерриш выступит на заседании Совета Безопасности по Афганистану. Численность сотрудников различных миссий ООН в Афганистане составляет до 5 тыс. человек, большинство среди них - местные жители, хотя в операциях участвуют и несколько сотен иностранцев. Часть из них в предыдущие недели были переведены в Кабул на фоне наступления талибов. 

Боевики "Талибана", по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Теги
АфганистанНаступление "Талибана" на Кабул
Онлайн
Наступление "Талибана" на Кабул. Онлайн
Талибы заявили, что установили контроль на всей территории Афганистана
Наступление "Талибана" на Кабул.
Читать полностью