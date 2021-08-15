Генсекретарь ООН призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал движение "Талибан" (запрещено в РФ) и все другие стороны в Афганистане соблюдать международное гуманитарное право и права и свободы населения. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье офисом генерального секретаря.

"Конфликт вынуждает сотни тысяч людей покидать свои дома. Продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях прав человека в общинах, наиболее пострадавших в ходе боевых действий, - отмечается в тексте. - Генеральный секретарь особенно обеспокоен будущим женщин и девочек, чьи с трудом завоеванные права должны быть защищены. Все нарушения должны прекратиться. Генеральный секретарь призывает "Талибан" и все другие стороны обеспечить соблюдение международного гуманитарного права, прав и свобод всех людей".

Также Гутерриш призвал движение "Талибан" и другие стороны конфликта в Афганистане к максимальной сдержанности.

"Генеральный секретарь ООН с большой озабоченностью следит за ситуацией в Афганистане. Он призывает "Талибан" и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни и обеспечить гуманитарные потребности", - отмечается в заявлении.

ООН по-прежнему привержена оказанию гуманитарной помощи населению Афганистана.

"ООН остается привержена работе по мирному урегулированию, продвижению прав всех афганцев, особенно женщин и девочек, и предоставлению необходимой для спасения жизней гуманитарной помощи нуждающимся гражданским лицам", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что необходимость в гуманитарной помощи в сложной ситуации в Афганистане только нарастает. "Генеральный секретарь призывает все стороны обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарным работникам, чтобы необходимая помощь доставлялась вовремя", - отмечается в документе.

В понедельник Гутерриш выступит на заседании Совета Безопасности по Афганистану. Численность сотрудников различных миссий ООН в Афганистане составляет до 5 тыс. человек, большинство среди них - местные жители, хотя в операциях участвуют и несколько сотен иностранцев. Часть из них в предыдущие недели были переведены в Кабул на фоне наступления талибов.

Боевики "Талибана", по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.