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Наступление "Талибана" на Кабул

Al Jazeera: представитель талибов объявил о том, что "война в Афганистане окончена"

По словам Мохаммада Наима, в ближайшее время талибы определят тип власти и форму режима в стране
© AP Photo/Gulabuddin Amiri

КАИР, 16 августа. /ТАСС/. Военные действия на территории Афганистана завершены, установившее контроль над Кабулом радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в ближайшее время определит форму правления в стране. Об этом вечером в воскресенье в интервью телеканалу Al Jazeera заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

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"Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, - свободы нашей страны и независимости нашего народа", - подчеркнул Наим.

По его словам, в ближайшее время талибы определят тип власти и форму режима в Афганистане. "Мы желаем, чтобы в стране было безопасно и чтобы она была свободна от коррупции", - заверил представитель радикалов.

Помимо этого, он в очередной раз подчеркнул, что "Талибан" обеспечит "безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране". Кроме того, Наим пообещал безопасность "любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу [с талибами]".

В воскресенье боевики "Талибана" вошли в Кабул и без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Теги
АфганистанГани, АшрафНаступление "Талибана" на Кабул
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