Правительство и оппозиция Венесуэлы договорились провести раунд переговоров в сентябре

МЕХИКО, 16 августа. /ТАСС/. Представители правительства и оппозиции Венесуэлы провели несколько встреч в Мексике и договорились провести новый раунд переговоров в начале сентября. Об этом говорится в совместном заявлении делегаций, которое в воскресенье распространил в Twitter МИД Норвегии - страны, которая выступает посредником в диалоге.

"Мы сообщаем, что снова встретимся 3-6 сентября", - говорится в заявлении.

Правительство и оппозиция отметили, что 14-15 августа "провели конструктивные встречи при посредничестве Норвегии". "Мы обсудили создание механизма консультаций с политическими и общественными деятелями, который будет включать максимально все возможные стороны", - говорится в заявлении.

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы начали в пятницу переговоры в Мексике, чтобы найти выход из кризиса в стране. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу.