В АдГ заявили, что отказ от "Северного потока - 2" станет концом для Германии и "зеленых"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Северный поток - 2" стал незаменим для Германии, отказ от этого газопровода станет концом для страны как развитой промышленной державы и текущего взлета партии "зеленых". Об этом заявил председатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

Мойтен отметил, что непродуманный отказ канцлера Германии Ангелы Меркель от мирного использования ядерной энергетики привел к тому, что в стране возникла критическая ситуация в энергетической отрасли. "Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой "Северный поток - 2" стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия. Новое федеральное правительство во главе с "зелеными" может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы "зеленой" партии", - сказал он газете.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года было возобновлено строительство газопровода после годовой паузы.

В конце июля сообщалось, что "Северный поток - 2" завершен на 99%, трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке. Первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года.