Военное присутствие США в Афганистане будет расширено до 6 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Количество военнослужащих США в Афганистане будет расширено до 6 тыс. человек в течение 48 часов, при этом единственной их задачей станет содействие усилиям по вывозу из страны американцев и помогавших им афганцев. Об этом говорится в распространенном в воскресенье совместном заявлении Госдепартамента и Пентагона.

"В настоящий момент мы завершаем ряд шагов, нацеленных на обеспечение защиты аэропорта имени Хамида Карзая, чтобы дать возможность персоналу США и их союзников безопасно покинуть Афганистан гражданскими и военными рейсами", - подчеркивают ведомства. "В течение следующих 48 часов наше присутствие с целью обеспечения безопасности будет расширено почти до 6 тыс. военнослужащих, задачей которых будет исключительно содействие этим усилиям, и мы также возьмем на себя управление воздушным движением", - отмечается в тексте.

"Завтра и в ближайшие дни мы будем вывозить из страны тысячи граждан США, которые проживают в Афганистане, а также нанятых [из числа] местных [жителей] сотрудников [дипломатической] миссии США в Кабуле, членов их семей и других оказавшихся в особо уязвимом положении афганцев", - говорится в документе.

Кроме того, американские внешнеполитическое и оборонное ведомства пообещали ускорить процесс эвакуации "тысяч афганцев", имеющих права на получение специальной иммиграционной визы в США. Почти 2 тыс. таких помогавшим американским ВС за время военной кампании в республике жителей Афганистана и членов их семей уже прибыли в США за последние две недели, поясняется в заявлении.

Президент США Джо Байден в субботу сообщил, что Соединенные Штаты развернут в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасного вывоза из Афганистана дипломатов США, а также эвакуации афганцев, помогавших американским ВС за время военной кампании. Агентство Reuters ранее в воскресенье со ссылкой на представителя вашингтонской администрации сообщило, что Министерство обороны США распорядилось отправить дополнительно еще 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации.

Посольство США в Кабуле ранее сообщало, что аэропорт Кабула подвергся обстрелу. С тех пор официальной информации о ситуации там не поступало. Согласно фотографиям и видео из соцсетей, в аэропорт прибыли тысячи людей, пытающихся покинуть страну. Часть из них вышли на взлетную полосу, заблокировав ее. Американские военнослужащие пытаются обеспечить порядок и приземление и вылет самолетов. В соцсетях распространяются сообщения, что в районе аэропорта Кабула слышна стрельба и видна техника талибов.

Ситуация в Афганистане

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.