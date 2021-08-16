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Наступление "Талибана" на Кабул
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Более 60 государств призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Гражданам Афганистана и иностранцам должна быть предоставлена возможность безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в заявлении более 60 государств, распространенном в воскресенье вечером Госдепартаментом США.

"Учитывая ухудшающуюся ситуацию с безопасностью, мы работаем над ее обеспечением и призываем все стороны уважать и создавать условия для безопасного, упорядоченного выезда иностранцев и желающих покинуть страну афганцев", - отмечается в тексте.

Теги
АфганистанНаступление "Талибана" на Кабул
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