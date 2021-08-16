Reuters: боевикам движения "Талибан" приказано не нарушать привычный уклад жизни афганцев

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), установившего в воскресенье контроль над Кабулом, получили приказ не нарушать привычный уклад жизни афганцев и не запугивать их. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя талибов.

Он отметил, что боевикам было дано распоряжение "позволить афганцам возобновить повседневную деятельность".

Ранее официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что "война в Афганистане окончена". По его словам, в ближайшее время талибы определят тип власти и форму режима в Афганистане.

Боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.