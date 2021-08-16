МИД Таджикистана опроверг информацию о прибытии в страну президента Афганистана Гани

ДУШАНБЕ, 16 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло информацию, появившуюся в различных СМИ, о прибытии в страну президента Афганистана Ашрафа Гани. Заявление об этом было размещено в понедельник на сайте дипведомства республики.

"Министерство иностранных дел Таджикистана сообщает, что самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны", - говорится в нем. В МИД отметили, что не получали соответствующего запроса от афганской стороны.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами столицы Афганистана.