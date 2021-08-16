В МИД Казахстана заявили, что президента Афганистана нет на территории республики

НУР-СУЛТАН, 16 августа. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани не находится на территории Казахстана. Об этом в понедельник сообщил ТАСС официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Гани в Казахстане нет", - сказал Смадияров, отвечая на вопрос о том, может ли находиться президент Афганистана на территории Казахстана.

15 августа официальный представитель МИД Казахстана сообщил ТАСС, что в Афганистане нет казахстанских граждан, кроме оставшихся сотрудников дипломатической миссии. Он отметил, что посольство Казахстана в Кабуле продолжит свою работу, но в сокращенном составе.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.