Президент Казахстана провел совещание о мерах реагирования на ситуацию в Афганистане

НУР-СУЛТАН, 16 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с представителями госорганов обсудил меры оперативного реагирования на ситуацию в Афганистане. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учетом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны. Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной", - написал Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, в совещании приняли участие премьер-министр республики Аскар Мамин, а также руководители Комитета национальной безопасности, министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, генеральной прокуратуры, службы государственной охраны, секретарь Совета безопасности.

15 августа официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил ТАСС, что в Афганистане нет казахстанских граждан, кроме оставшихся сотрудников дипломатической миссии. Он отметил, что посольство Казахстана в афганской столице продолжит свою работу, но в сокращенном составе.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами столицы.