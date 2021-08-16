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Смена власти в Афганистане
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Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановили

Два направляющихся в Нью-Дели рейса разных авиакомпаний, чей путь должен был пролегать через Афганистан, изменили свой маршрут, отмечается на портале Flightradar24

ТАСС, 16 августа. Все коммерческие полеты из аэропорта Кабула имени Хамида Карзая приостановлены. Об этом сообщает в понедельник телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление воздушной гавани.

В нем также содержится призыв не создавать толпу в аэропорту.

Портал Flightradar24 также сообщает, что два направляющихся в Нью-Дели рейса разных авиакомпаний, чей путь должен был пролегать через Афганистан, изменили маршрут в обход этой страны.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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