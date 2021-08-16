СМИ: четыре палестинца убиты в перестрелке с израильскими силовиками на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Четыре палестинца были убиты в ночь на понедельник в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в перестрелке с бойцами пограничной полиции Израиля. Об этом сообщает израильская государственная радиостанция Kan.

Израильские силовики проводили операцию по задержанию активиста одной из радикальных группировок в городе, разыскиваемого за причастность к террористической деятельности, отмечает радиостанция. По ее данным, он был арестован бойцами спецназа пограничной полиции и уже допрошен.

С израильской стороны в результате инцидента пострадавших нет, отмечает Kan.