Премьер Малайзии Мухиддин Яссин объявил о своей отставке

СИНГАПУР, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин на фоне провала переговоров с парламентской оппозицией объявил о своей отставке. Свое решение он озвучил в понедельник в специальном телеобращении после аудиенции у верховного правителя (короля) Абдуллы Аль-Мустафы.

"Я ухожу, потому что потерял поддержку большинства в парламенте", - сказал Мухиддин. Как указывается в заявлении королевского дворца, "верховный правитель принял отставку, но Мухиддин будет временно исполнять обязанности главы правительства, пока не будет утвержден новый премьер". "В настоящее время верховный правитель не заинтересован в роспуске парламента и проведении досрочных выборов", - отмечается в заявлении.

В начале месяца стало известно, что бывший глава правительства потерял поддержку большинства в парламенте после того, как часть депутатов крупнейшей в стране Объединенной малайской национальной организации (ОМНО новая) выразила недоверие правительству. Кроме того, Мухиддин в течение последних двух недель пытался достичь компромисса с оппозиционными партиями, представленными в парламенте. Он предлагал ряд политических реформ, в том числе ограничить максимальную продолжительность пребывания на посту премьера, законодательно запретить депутатам переходить из одной партии в другую.

Вместе с тем в воскресенье министр в департаменте премьер-министра по особым вопросам Редзван Юсуф рассказал местным журналистам, что все консультации закончились безрезультатно, и Мухиддин проинформировал своих соратников из Объединенной партии сынов земли Малайзии ("Берсату") о намерении покинуть пост. По оценкам местных политологов, экс-премьер пользовался поддержкой примерно 100 из 222 депутатов парламента.

Сейчас верховный правитель после консультаций с представителями различных политических сил, представленных в парламенте, должен выбрать компромиссную фигуру на должность премьера. В противном случае король объявляет о роспуске парламента. Однако всеобщие выборы должны пройти в течение 60 дней.

Мухиддин также был назначен королем на фоне политического кризиса, возникшего в феврале прошлого года после отставки кабмина во главе с Махатхиром Мохамадом, победившим на всеобщих парламентских выборах в мае 2018 года.