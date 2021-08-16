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Смена власти в Афганистане

Транзитным рейсам через Афганистан рекомендовали сменить маршрут

Управление гражданской авиации страны заявило, что воздушное пространство Кабула находится под управлением военных, а любой транзитный полет через него будет неконтролируемый

ТАСС, 16 августа. Управление гражданской авиации Афганистана посоветовало транзитным самолетам обходить воздушное пространство Кабула. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление властей.

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Воздушное пространство Кабула находится под управлением военных, а любой транзитный полет через него будет неконтролируемый, следует из сообщения ведомства.

Как отмечает Reuters, по данным FlightRadar24, самолет авиакомпании Air India, следовавший из Чикаго в Нью-Дели, изменил маршрут сразу после захода в воздушное пространство Афганистана.

В понедельник телеканал TOLO News сообщил, что все коммерческие полеты из международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая и в него приостановлены. При этом в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что аэропорт Кабула принимает коммерческие рейсы, а находящиеся там военные США взяли на себя управление воздушным движением.

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