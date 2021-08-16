Китай надеется на прекращение войны в Афганистане, как пообещали талибы

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Китайские власти надеются на выполнение обещаний движением "Талибан" (запрещено в РФ), на прекращение военных действий и терактов в Афганистане. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы обратили внимание на заявление талибов и надеемся, что война в Афганистане наконец закончится. <...> Надеемся, что эти обещания будут выполнены", - заявила она на регулярном брифинге.

Хуа Чуньин напомнила, что война в Афганистане продолжается уже несколько десятилетий. Она также отметила, что судьбу этой страны должен решать афганский народ.

"Мы надеемся, что будет сформировано толерантное исламское правительство, а талибы обеспечат безопасность мирных жителей и иностранных дипломатов, - добавила официальный представитель. - Необходимо положить конец любым проявлениям терроризма".

Проблема афганских беженцев

Хуа Чуньин заявила, что китайские власти в случае притока беженцев из Афганистана будут решать данную проблему в соответствии с уставом ООН.

"Если говорить принципиально, то мы будем решать данную проблему в духе договоренностей с ООН о беженцах", - заявила она.

Работа посольства

Хуа Чуньин сообщила, что посольство Китая в Кабуле функционирует в обычном режиме, несмотря на захват столицы Афганистана движением "Талибан" .

"Посольство Китая в Кабуле работает в обычном режиме. Китайский посол и прочие наши дипломаты исполняют свои должностные обязанности", - заявила она.​​​​

В то же время она уточнила, что большинство граждан КНР, находившихся в Афганистане, при содействии посольства КНР отправлены на родину. "Осталось еще несколько представителей Китая, они не уехали по собственному желанию", - добавила Хуан Чуньин.

Официальный представитель МИД КНР заявила, что китайская дипломатическая миссия постоянно поддерживает со своими гражданами в Афганистане тесные контакты. "Они [оставшиеся граждане] в безопасности", - заверила она.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на заявление китайской дипмиссии в Кабуле сообщила, что Пекин пока не планирует эвакуацию персонала своего посольства. Китайская сторона также выразила надежду, что "различные группировки" в Афганистане обеспечат безопасность граждан КНР и китайских интересов.​​​​​