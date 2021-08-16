Reuters: не менее пяти человек погибли в аэропорту Кабула

ТАСС, 16 августа. По меньшей мере пять человек погибли в понедельник в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По его информации, один из свидетелей увидел, как грузят тела пяти жертв в автомобиль. При этом другой очевидец сообщает о том, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди.

В то же время телеканал Al Arabiya сообщает о четверых погибших и 13 пострадавших в результате данного инцидента.

Ранее американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле кабульского аэропорта.