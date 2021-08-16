СМИ: Turkish airlines прекратила регулярные рейсы в Афганистан

АНКАРА, 16 августа. /ТАСС/. Компания Turkish airlines остановила в понедельник все регулярные рейсы в Афганистан и из него. Об этом сообщил телеканал NTV .

Помимо прекращения регулярного сообщения, компания решила отправить в Кабул борт для эвакуации граждан Турции. Этот самолет вылетел.

Между тем в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приняла все необходимые меры относительно турецких дипломатических миссий в Афганистане и посольство Турции в Кабуле продолжает свою деятельность. Оно готово оказать необходимую помощь тем турецким гражданам, которые захотят покинуть Афганистан.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Многие европейские авиакомпании, осуществлявшие плановые рейсы в Афганистан, также отменили их из-за напряженности в стране и отсутствия гарантированной диспетчерской поддержки полетов. Авиавласти Афганистана предупредили перевозчиков о необходимости избегать воздушного пространства Кабула.