{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

Lufthansa приостанавливает перелеты над территорией Афганистана

В Lufthansa Group входят германская авиакомпания Eurowings, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и брюссельская Brussels Airlines

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Германский авиаконцерн Lufthansa и все входящие в него компании приостанавливают полеты над территорией Афганистана. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Смена власти в Афганистане.

"Все входящие в Lufthansa компании пока что будут избегать воздушного пространства Афганистана", - отметили в компании.

В Lufthansa Group входят германская авиакомпания Eurowings, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и брюссельская Brussels Airlines.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала  Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
СМИ: Минобороны Узбекистана изучает сообщения о крушении самолета ВВС Афганистана
В интернете ранее распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший
Читать полностью