СМИ: Минобороны Узбекистана изучает сообщения о крушении самолета ВВС Афганистана

ТАШКЕНТ, 16 августа. /ТАСС/. Минобороны Узбекистана изучает сообщения о крушении самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области. Об этом в понедельник сообщает издание "Газета.uz".

"Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший, - говорится в сообщении. - В пресс-службе Минобороны заявили, что изучают ситуацию".

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал со ссылкой на охранника президента Афганистана Ашрафа Гани, что глава государства покинул исламскую республику и вместе со своей супругой прибыл в столицу Узбекистана.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило Кабул и почти полностью контролирует всю территорию страны.