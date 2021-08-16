{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: Минобороны Узбекистана изучает сообщения о крушении самолета ВВС Афганистана

В интернете ранее распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший

ТАШКЕНТ, 16 августа. /ТАСС/. Минобороны Узбекистана изучает сообщения о крушении самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области. Об этом в понедельник сообщает издание "Газета.uz".

"Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший, - говорится в сообщении. - В пресс-службе Минобороны заявили, что изучают ситуацию".

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал со ссылкой на охранника президента Афганистана Ашрафа Гани, что глава государства покинул исламскую республику и вместе со своей супругой прибыл в столицу Узбекистана.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило Кабул и почти полностью контролирует всю территорию страны.

Теги
Узбекистан
Минобороны Армении заявило о гибели своего военного после обстрела ВС Азербайджана
Инцидент произошел на участке Ерасх
Читать полностью