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Минобороны Армении заявило о гибели своего военного после обстрела ВС Азербайджана

Инцидент произошел на участке Ерасх

ЕРЕВАН, 16 августа. /ТАСС/. Армянский военнослужащий погиб в понедельник результате выстрела снайпера азербайджанских ВС на участке Ерасх рядом с границей с Нахичеванью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"Утром 16 августа подразделения ВС Азербайджана устроили провокацию в направлении на участке Ерасх в нахичеванском направлении армяно-азербайджанской границы. В частности, в результате выстрела азербайджанского снайпера погиб военнослужащий армянских ВС, старший прапорщик В. Татосян. В результате ответных действий армянской стороны противник понес потери", - отмечается в заявлении военного ведомства Армении.

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