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Смена власти в Афганистане

Швеция полностью эвакуировала персонал своего посольства в Кабуле

Полную эвакуацию персонала дипмиссии также осуществила Норвегия

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. /ТАСС/. Весь персонал посольства Швеции в Кабуле эвакуирован. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила министр иностранных дел Анн Линде.

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"Я могу сообщить, что весь персонал - 19 человек - покинул вчера Кабул, согласно плану эвакуации посольства", - пояснила она.

По словам Линде, эвакуация была осуществлена вертолетом на базу США в Дохе, Катаре. В настоящее время продолжается вывоз сотрудников домой в Швецию.

Полную эвакуацию персонала из дипмиссии также осуществила Норвегия, сообщил телеканал NRK. Финляндия и Дания продолжают работать над тем, чтобы вывезти сотрудников своих посольств в столице Афганистана.

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