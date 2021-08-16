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В Литву из США поступила первая партия армейских вездеходов по контракту на €149 млн

Это существенный шаг в рамках дальнейшей модернизации армии республики, отметил министр обороны страны Арвидаса Анушаускаса

ВИЛЬНЮС, 16 августа. /ТАСС/. Первая партия бронированных армейских вездеходов L-ATV американского производства поступила в Литву по контракту с США на 149 млн евро. Об этом в понедельник сообщило Минобороны балтийской республики.

"Поступление на вооружение данных боевых машин значительно улучшит мобильность наших подразделений и защиту личного состава. Это существенный шаг в рамках дальнейшей модернизации армии Литвы", - приводятся в сообщении слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

В Литву поступило 50 машин L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle) производства американской компании Oshkosh Defence. Всего в рамках переоснащения своей армии Вильнюс приобретает 200 единиц этой техники. Переговоры о закупке бронированных вездеходов Литва начала в конце 2017 года после того, как военными был сделан выбор в пользу американской модели.

На время заключения это был второй по стоимости контракт Литвы на приобретение военной техники. Самым крупным проектом, утвержденным в 2016 году, была закупка за €385,6 млн у Германии 88 бронетранспортеров Boxer.

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