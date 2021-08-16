Президент Ирана заявил, что уход США из Афганистана позволит добиться мира в этой стране

ТЕГЕРАН, 16 августа. /ТАСС/. Поражение США в Афганистане и уход американских сил из этой страны дают возможность добиться прочного мира на афганской территории. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Военное поражение и выход США из Афганистана предоставляют возможность для восстановления жизни, безопасности и установления прочного мира в этой стране", - цитирует его агентство Mehr.

По словам президента, "Тегеран будет прилагать усилия для установления стабильности, которая является первоочередной потребностью Афганистана". "Как братская соседняя страна приглашаем все группы достигнуть национального соглашения", - сказал он.

Боевики радикального движения "Талибан", по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.