СМИ: два уцепившихся за улетающий самолет ВВС США афганца упали и погибли

ТЕГЕРАН, 16 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, упав с самолета при попытке вылететь из аэропорта Кабула на самолете ВВС США. Об этом сообщило в понедельник афганское агентство Khaama Press .

Люди погибли упав на землю с большой высоты, потому что пытались покинуть Афганистан, уцепившись за шасси американского самолета.

Агентство распространило кадры паники в международном аэропорту Кабула, где тысячи афганцев отчаянно стремились эмигрировать на одном военно-транспортных самолетов ВВС США. Они направляются в Кабул для эвакуации персонала посольства США и тех афганцев, которые сотрудничали с американским воинским контингентом. Афганцы буквально штурмом берут самолеты, пытаясь уцепиться за любой выступ даже на ходу.