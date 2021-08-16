В ОДКБ заявили, что примут меры при обострении ситуации на таджикско-афганской границе

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наблюдает за развитием ситуации в Афганистане и в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Таджикистану примет все необходимые коллективные меры. Об этом сообщил в понедельник журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами", - сказал он.

В понедельник состоялись телефонные переговоры генсека ОДКБ с Министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета Безопасности страны Нассрулло Махмудзода. "В настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет", - подчеркнул Зась.

Переход под контроль движения "Талибан" (запрещено в РФ) основной территории Афганистана существенно влияет на Центрально-Азиатский регион коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и вызывает глубокую обеспокоенность сообщил Зась.

"Стремительное наступление движения "Талибан", переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - сказал он.

Зась также отметил, что в случае необходимости ОДКБ окажет помощь граничащему с Афганистаном Таджикистану. Кроме того, уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.

"Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан, в городе Душанбе", - отметил генсек ОДКБ

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами столицы.