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Смена власти в Афганистане
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Кабмин Германии высказался за единую международную позицию по отношению к талибам

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что предстоит обсудить, "какая форма диалога может быть", "возможен ли диалог вообще и на каких условиях"

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Стратегия выстраивания отношений с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) должна вырабатываться на международном уровне, если вообще это будет возможно. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

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"О долгосрочной стратегии по отношению к талибам будут вестись совещания на международном уровне", - сказал он. По его словам, предстоит обсудить, "какая форма диалога может быть", "возможен ли диалог вообще и на каких условиях". "Это должно обсуждаться на международном уровне", - заявил Зайберт.

Он напомнил, что представители ФРГ вели переговоры с представителями талибов в Дохе. "Должно быть понятно, что мы не питаем иллюзий по отношению к "Талибану", - добавил Зайберт.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер со своей стороны указал, что эти переговорные каналы остаются открытыми.

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