В узбекском Термезе из-за событий в Афганистане усилены меры безопасности

ТЕРМЕЗ /Узбекистан/, 16 августа. /ТАСС/. Термез и другие граничащие с Афганистаном районы Узбекистана вводят повышенные меры безопасности, которые заметны уже на подлете к международному аэропорту города.

"Из-за смены власти в соседнем Афганистане и ожидаемого наплыва беженцев из этой страны в Термезе и на всем участке узбекско-афганской государственной границы многократно усилены меры по ее охране и защите", - сообщил корреспонденту ТАСС источник в Термезе. В этом убеждаешься еще в самолете. Когда воздушное судно только начало снижаться, экипаж попросил пассажиров закрыть шторки иллюминаторов, объясняя это мерами безопасности.

Большинство запасных стоянок аэропорта занимают военно-транспортные самолеты и вертолеты, часть которых загружена военнослужащими в полной боевой выкладке. От самолета до выхода в город пассажиры проходили через живой коридор из мужчин, которые предупреждали о запрете на фото и видеосъемку.

В самом Термезе, который является самым южным городом Узбекистана, административным центром граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области, сразу замечаешь большое количество людей в форме. На окраине города, на остановке примерно в двухстах метрах от пограничного поста, охраняющего подъезд к единственному контрольно-пропускному пункту между Узбекистаном и Афганистаном, за которым располагается мост из Термеза в Хайратон, находится небольшая группа афганцев. Как выяснилось, это водители такси и грузовых машин, которые до закрытия границы курсировали между двумя странами, перевозя пассажиров и различные грузы. По их словам, в настоящее время граница закрыта, а когда откроется, неизвестно.

На вопрос, пугает ли их приход талибов (радикальное движение "Талибан", запрещено в РФ), отвечают утвердительно. И уточняют, что больше всего прихода талибов боятся бывшие государственные чиновники, работники сферы образования, военнослужащие и все, кто сотрудничал с американцами.

Как сообщило накануне внешнеполитическое ведомство Узбекистана, из-за обострения в Афганистане в республике создан оперативный штаб, в который вошли руководители силовых ведомств и представители органов власти. Также сообщалось, что 14 августа 84 военнослужащих правительственных войск Афганистана несанкционированно перешли на территорию Узбекистана, где их задержали узбекские пограничники. Задержанным оказана медицинская помощь, обеспечено их временное размещение. В настоящее время рассматривается вопрос их возвращения на родину.

Ситуация в Афганистане

В апреле президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В воскресенье боевики движения "Талибан" вошли без боя в Кабул и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В настоящее время "Талибан" почти полностью контролирует территорию страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией.