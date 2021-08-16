Reuters: Меркель заявила о необходимости эвакуировать 10 тыс. человек из Афганистана

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германии может потребоваться эвакуация 10 тыс. человек из Афганистана. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Христианско-демократическом союзе (ХДС) - партии главы германского правительства.

По его данным, в это число входят 2,5 тыс. сотрудничавших с ФРГ афганцев, а также юристы, правозащитники и все те, кто подвергается риску после фактического прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Эта тема будет центральной еще очень долгое время", - приводит слова Меркель агентство. Канцлер также добавила, что Германия должна сотрудничать со странами, граничащими с Афганистаном, чтобы поддержать беженцев.

В свою очередь представитель германского МИД, слова которого приводит Reuters, отметил, что на данный момент не ясно, сколько времени займет эвакуация, поскольку ситуация в аэропорту Кабула сложная.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.