В Раде заявили, что для получения ПДЧ в НАТО Украине осталось принять три закона

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Украина приняла два базовых закона из пяти, необходимых для получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Об этом сообщила в понедельник депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук в интервью телеканалу "24".

"Мы обратились в НАТО и попросили детализировать, что же конкретно нужно, чтобы мы получили ПДЧ? <...> НАТО тогда нам сформулировала в сфере безопасности - мы говорим о секторе обороны и безопасности - пять базовых законов, которые мы должны были принять за эти годы", - сказала Верещук. По ее словам, эти законы касаются реформ оборонных закупок, разведки, Службы безопасности Украины (СБУ), государственной тайны и гражданского демократического контроля.

Верещук напомнила, что Рада уже приняла законы о государственных оборонных закупках и о разведке, которые уже вступили в силу. "Закон о СБУ в первом чтении приняли, комитет согласовал ко второму чтению, мы просто не успели, в сентябре мы начнем его рассматривать в целом. Закон о гостайне разработан в комитете. И [закон] о гражданском демократическом контроле тоже в комитете ждет. До конца 2021 года мы все пять законов примем", - рассказала депутат.

На вопрос, верит ли она, что Украина получит ПДЧ после принятия пяти законов, политик ответила, что "здесь не вопрос веры или неверия". "Стоит задача реформировать нашу армию, сектор обороны и безопасности", - отметила она. По ее словам, предстоит поменять "советский, закрытый, полностью "законсервированный" подход, где никто и никогда не знал, как тратятся миллиарды бюджетных средств, а вооружение <...> никакой критики не выдерживало". При этом Верещук подчеркнула, что власть не "тешит себя иллюзиями относительно вступления в НАТО", а будет продолжать реформы.

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе (ПДЧ), что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. По оценкам брюссельских экспертов, за 12 лет Киев и Тбилиси скорее отдалились от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны.

Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. 14 июня 2021 саммит НАТО в Брюсселе подтвердил решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, что Украина станет членом альянса через ПДЧ.