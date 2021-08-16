В Минобороны Узбекистана заявили о пресечении нарушения границы самолетом афганских ВВС

ТАШКЕНТ, 16 августа. /ТАСС/. Минобороны Узбекистана заявило, что в воскресенье была пресечена попытка нарушения границы самолетом ВВС Афганистана. Об этом в понедельник сообщает издание Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В Минобороны Узбекистана подтвердили падение самолета афганских ВВС в Сурхандарье. <...> В пресс-службе министерства корреспонденту Podrobno.uz уточнили, что вчера была пресечена попытка нарушения государственной границы. Сейчас представители вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту", - говорится в сообщении.

Ранее издание Газета.uz сообщало, что вечером 15 августа самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. По информации издания, в интернете опубликованы фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший. Позднее министерство обороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолета.

В воскресенье телеканал Al Jazeera сообщал со ссылкой на охранника президента Афганистана Ашрафа Гани, что глава государства покинул исламскую республику и вместе со своей супругой прибыл в столицу Узбекистана.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило Кабул и почти полностью контролирует всю территорию страны.