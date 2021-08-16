В МИД Киргизии заявили, что осуждают все случаи агрессии на почве национализма

БИШКЕК, 16 августа. /ТАСС/. Киргизия считает неприемлемыми все случаи проявления агрессии на национальной почве. Об этом заявил в понедельник во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава киргизского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев, сообщил МИД Киргизии.

"Казакбаев акцентировал внимание собеседника на том, что кыргызская сторона осуждает все случаи проявления агрессии на почве национализма. Отметил, что подобным действиям, которые могут произойти и в Кыргызстане, и в России, вне зависимости от того, кем они сделаны, должна быть дана соответствующая оценка и приняты необходимые меры во избежание негативных последствий в двусторонних взаимоотношениях", - говорится в сообщении.

Лавров и Казакбаев обсудили ситуацию, которая произошла 2 августа в одном из торгово-развлекательных центров Бишкека, когда посетитель бросил русской продавщице в лицо калькулятор за то, что она разговаривала с ним не на киргизском языке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда, данный гражданин задержан и по решению суда до 12 сентября водворен в СИЗО. Он подозревается в совершении преступления по статье "Хулиганство".

"Глава МИД Кыргызстана также выразил сожаление, что некоторые депутаты Госдумы РФ предложили в качестве одной из мер реагирования запретить въезд в Россию лицам, позволявшим себе подобные действия, Казакбаев отметил, что такие заявления некоторых российских политиков не должны отражаться на взаимных поездках граждан двух стран", - отмечается в сообщении.

При этом Казакбаев обратил внимание собеседника на то, что аналогичные бытовые инциденты происходят и в России. Он выразил мнение, что "единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в Кыргызстане и не должны расцениваться как притеснение граждан по национальному и религиозному признаку".

Руководитель МИД Киргизии особо отметил, что в этой стране "нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком". Он напомнил, что, согласно конституции, русский язык является в республике официальным и "представлен во всех сферах жизнедеятельности: медийной сфере, системах образования, здравоохранения и культурной жизни". "В этом ключе [Казакбаев] заверил, что в Кыргызстане будет продолжен курс на защиту статуса русского языка, чтобы русскоязычное население Кыргызстана могло в полной мере удовлетворять свои духовные и социальные запросы", - подчеркнули в МИД.