{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

Таджикистан разрешил приземлиться самолету из Афганистана с военными на борту

После получения сигнала SOS диспетчер разрешил пилотам сесть в аэропорту города Бохтар

ДУШАНБЕ, 16 августа. /ТАСС/. Таджикистан разрешил самолету из Афганистана приземлиться на своей территории после получения сигнала SOS. Как сообщило ТАСС в понедельник управление информации и печати министерства иностранных дел республики, на борту воздушного судна находились более 100 афганских военнослужащих.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Смена власти в Афганистане.

"Таджикистан получил сигнал SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами было принято решение разрешить посадку самолета, вылетевшего из Афганистана, в аэропорту города Бохтар (Хатлонская область Таджикистана). Было высажено более 100 афганских военнослужащих", - сообщили в управлении.

Теги
АфганистанТаджикистанСмена власти в Афганистане
Онлайн
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле
Смена власти в Афганистане.
Читать полностью