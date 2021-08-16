Таджикистан разрешил приземлиться самолету из Афганистана с военными на борту

ДУШАНБЕ, 16 августа. /ТАСС/. Таджикистан разрешил самолету из Афганистана приземлиться на своей территории после получения сигнала SOS. Как сообщило ТАСС в понедельник управление информации и печати министерства иностранных дел республики, на борту воздушного судна находились более 100 афганских военнослужащих.
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"Таджикистан получил сигнал SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами было принято решение разрешить посадку самолета, вылетевшего из Афганистана, в аэропорту города Бохтар (Хатлонская область Таджикистана). Было высажено более 100 афганских военнослужащих", - сообщили в управлении.