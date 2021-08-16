Таджикистан разрешил приземлиться самолету из Афганистана с военными на борту

ДУШАНБЕ, 16 августа. /ТАСС/. Таджикистан разрешил самолету из Афганистана приземлиться на своей территории после получения сигнала SOS. Как сообщило ТАСС в понедельник управление информации и печати министерства иностранных дел республики, на борту воздушного судна находились более 100 афганских военнослужащих.