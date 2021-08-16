{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Глава ХДС назвал итоги операции в Афганистане "крупнейшим провалом НАТО"

Кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет заявил, что нужно "делать выводы и анализировать ошибки"

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане, где радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) накануне взяло под контроль столицу, представляет собой "политическую и гуманитарную катастрофу". Об этом заявил в понедельник в Берлине глава германского Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Смена власти в Афганистане.

"Это самый крупный провал НАТО с момента ее основания", - сказал он. По словам политика, нужно говорить о причинах, которые привели к этому, а также делать выводы и анализировать ошибки.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
ГерманияСмена власти в Афганистане
Онлайн
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле
Смена власти в Афганистане.
Читать полностью