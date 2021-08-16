Глава ХДС назвал итоги операции в Афганистане "крупнейшим провалом НАТО"

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане, где радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) накануне взяло под контроль столицу, представляет собой "политическую и гуманитарную катастрофу". Об этом заявил в понедельник в Берлине глава германского Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет.

"Это самый крупный провал НАТО с момента ее основания", - сказал он. По словам политика, нужно говорить о причинах, которые привели к этому, а также делать выводы и анализировать ошибки.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.