СМИ: талибы похитили одного из афганцев, сотрудничавших с ВС Чехии

ПРАГА, 16 августа. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) похитили одного из афганских переводчиков, который ранее сотрудничал с размещенными в стране чешскими военнослужащими. Об этом сообщила газета Mladá fronta DNES .

О похищении переводчика талибами сообщил его брат. Бывшего помощника чешских военных, находившегося у себя дома, избили и увезли в неизвестном направлении. Судьба его жены и трех детей также неизвестна.

Чехия приняла решение эвакуировать из Афганистана местных граждан, работавших в посольстве, и помощников чешских солдат. Речь идет прежде всего о переводчиках. Им предоставлена возможность взять с собой семьи.

В Кабул в понедельник вылетел из Праги второй вывозной рейс, который осуществляют ВВС Чехии. Ранее в этот же день на военном аэродроме Кбелы в одноименном пражском районе приземлился самолет, доставивший из Кабула 46 чешских граждан и сотрудничавших с ними афганцев.