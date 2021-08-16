Авиакомпания LOT запретила своим самолетам летать над Афганистаном

ВАРШАВА, 16 августа. /ТАСС/. Польская авиакомпания LOT приостановила полеты над территорией Афганистана. Об этом пресс-секретарь авиалиний Кшиштоф Мочульский сообщил в понедельник Польскому агентству печати .

"Мы приняли решение, что все наши самолеты будут обходить воздушное пространство Афганистана. Это правило уже вступило в силу, до отмены", - информировал он, подчеркнув, что распоряжение касается как пассажирских, так и грузовых перевозок.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.