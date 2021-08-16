Новый премьер Молдавии высказалась за активизацию диалога с Россией

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Новый премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица высказалась за активный и прагматичный диалог с Россией. Такое заявление она сделала на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым в понедельник, информирует пресс-служба правительства.

"Гаврилица подчеркнула важность поддержания и укрепления прагматичного и активного диалога по всем аспектам двусторонней повестки дня, сфокусированного на разрешении существующих проблем. Стороны также обсудили эффективность межправительственных связей в области торговли, культуры и развития двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении на странице правительства в Facebook.

На прошлой неделе Кишинев посетил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который обсудил с новым руководством республики основные вопросы двусторонней повестки. Представитель РФ поддержал позицию Молдавии о ликвидации барьеров в торговле, а также высказался за активизацию переговоров по приднестровской проблематике. По словам Козака, в Кишиневе также обсуждались социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов и новый договор на поставку российского газа. Представитель РФ отметил конструктивный характер переговоров.

Правительство Гаврилицы было утверждено в начале августа голосами проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) Молдавии, которая победила на парламентских выборах 11 июля, получив 63 из 101 мандата. Кабинет был сформирован по большей части из представителей ПДС, а также окружения президента Майи Санду.