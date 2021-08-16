Генсек ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

"Я призываю все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации", - сказал он в понедельник.

Гутерриш заявил, что мировое сообщество должно гарантировать, чтобы Афганистан снова не стал безопасной гаванью для террористических организаций.

"Международное сообщество должно быть едино и задействовать все доступные инструменты. Мы должны говорить единым голосом по вопросу прав человека. Я призываю все стороны, "Талибан" (движение запрещено в РФ) уважать и соблюдать международное гуманитарное право, права и свободы, - сказал он. - <...> Международное сообщество должно объединиться, чтобы гарантировать, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций".

По его словам, безопасность персонала и имущества ООН в Афганистане по большей части соблюдалась при взятии власти талибами. Присутствие ООН в Афганистане будет адаптировано в соответствии с требованиями безопасности, заявил Гутерриш.