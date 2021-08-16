{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

CNN: военные США возобновили вылеты из аэропорта Кабула

Вылеты на время прекратили, чтобы навести порядок на взлетно-посадочной полосе

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Военные США в понедельник возобновили вылеты из аэропорта Кабула с целью эвакуации людей. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Смена власти в Афганистане.

Ранее вылеты были на время прекращены американскими военными, чтобы навести порядок на взлетно-посадочной полосе. Решение приняли в свете того, что несколько человек погибли, пытаясь уцепиться за улетающие самолеты.

По сведениям телеканала, в настоящее время людей на взлетно-посадочной полосе нет, но в Пентагоне допускают, что они вернутся. В этом случае вылеты вновь могут приостановить.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Представитель Пентагона заявил, что в Кабул отправятся еще 1 тыс. американских военных
Читать полностью