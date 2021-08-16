CNN: военные США возобновили вылеты из аэропорта Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Военные США в понедельник возобновили вылеты из аэропорта Кабула с целью эвакуации людей. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

Ранее вылеты были на время прекращены американскими военными, чтобы навести порядок на взлетно-посадочной полосе. Решение приняли в свете того, что несколько человек погибли, пытаясь уцепиться за улетающие самолеты.

По сведениям телеканала, в настоящее время людей на взлетно-посадочной полосе нет, но в Пентагоне допускают, что они вернутся. В этом случае вылеты вновь могут приостановить.