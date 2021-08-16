В США пригрозили сильным военным ответом при угрозе персоналу в Афганистане

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты дадут быстрый и сильный ответ на любые действия, угрожающие находящимся в Афганистане на службе американцам. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности.

"Президент Джо Байден ясно заявил, что любые действия, угрожающие персоналу США, нашей миссии, получат быстрый и сильный военный ответ", - сказала она.

Томас-Гринфилд заявила, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) должно обеспечить продолжение работы в Афганистане гуманитарных организаций.

"Гражданское население, включая журналистов и не участвующих в боевых действиях [лиц], должно быть защищено. Нападения на гражданское население и объекты должны прекратиться, - сказала она. - <...> Мы призываем все стороны не допустить терроризма, мы все должны гарантировать, что Афганистан больше никогда не станет базой для терроризма. Мы также призываем "Талибан" разрешить гуманитарным организациям продолжать их важную работу в Афганистане".​​​​