{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

AFP: талибы не смогут заполучить доступ к хранящимся в США активам ЦБ Афганистана

Представитель вашингтонской администрации не уточнил, о какой сумме идет речь

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не сможет заполучить доступ к хранящимся в США активам Центробанка Афганистана. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Смена власти в Афганистане.

"Активы центрального банка афганского правительства в США не будут предоставлены талибам", - отметил он, не став уточнять, о какой сумме идет речь. По данным AFP, значительная часть валютных резервов ЦБ Афганистана хранится не в самой республике.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), валовые резервы ЦБ Афганистана на конец апреля составляли $9,4 млрд.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
Представитель Пентагона заявил, что в Кабул отправятся еще 1 тыс. американских военных
Читать полностью