Китай ожидает выполнения "Талибаном" обязательства создать новое правительство

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Китай ожидает от движения "Талибан" (запрещено в РФ) выполнения им взятых на себя обязательств по формированию открытого и представляющего широкие силы нового правительства в Афганистане. Об этом в понедельник на заседании СБ ООН по ситуации в Афганистане заявил заместитель постоянного представителя КНР при этой международной организации Гэн Шуан.

"В настоящее время будущее Афганистана находится на историческом перепутье. Китай отметил для себя вчерашнее заявление "Талибана" о том, что война в Афганистане завершилась, что движение намерено начать переговоры о создании открытого, всеобъемлющего исламского правительства и примет ответственные меры для обеспечения безопасности афганских граждан и работающих в стране иностранных миссий", - сказал он.

"Китай ожидает, что эти обязательства будут выполнены", - добавил Гэн Шуан.​​​​​​

Китай ожидает, что движение "Талибан" выполнит свои обязательства и дистанцируется от действующих в Афганистане террористических организаций, заявил Гэн Шуан.

"Мы надеемся, что "Талибан" в Афганистане честно выполнит свои обязательства и полностью порвет с террористическими организациями", - сказал он.