Sky: семь человек погибли из-за хаоса в аэропорту Кабула

ТАСС, 16 августа. Семь человек погибли в результате хаоса и неразберихи, сложившихся в международном аэропорту Кабула. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia ..

По его информации, "во время давки в кабульском аэропорту погибли семь человек".

Ранее военные США приостановили вылеты с целью эвакуации людей из аэропорта Кабула, чтобы навести порядок на взлетно-посадочной полосе. Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на представителей Пентагона, американские военные приняли данное решение после того, как не менее пяти человек погибли, пытаясь уцепиться за улетающие самолеты.

Некоторое время назад американские представители объявили о возобновлении полетов из международного аэропорта Кабула.