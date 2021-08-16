Великобритания может рассмотреть вопрос введения санкций против талибов

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании оставляют за собой возможность ввести санкции против боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), установившего в воскресенье контроль над столицей Афганистана Кабулом. Об этом в понедельник заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Мы воспользуемся нашим председательством в Группе семи, чтобы ясно дать понять "Талибану", что мы привлечем их к ответственности в случае превращения Афганистана в гавань для террористов. Мы постараемся заставить их выполнить обязательства по созданию инклюзивного правительства и защите прав человека", - сообщил глава внешнеполитического ведомства, выступление которого по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета транслировалось в эфире британских телеканалов.

На вопрос одного из корреспондентов о возможности введения санкционных мер против талибов Рааб ответил, что "Лондон готов использовать любые финансовые инструменты". "Это должен быть широкий международный ответ", - добавил он. Британский министр отметил, что в понедельник вечером он планирует обсудить ситуацию в Афганистане с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

При этом Рааб признался, что "был удивлен размахом и скоростью" происходящих в Афганистане событий. "Это урок, который нам необходимо усвоить. Но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы вывести подданных Великобритании и тех, кто верно служил нам. Необходимо убедиться в том, что достигнутые нами за 20 лет достижения не будут забыты. Давайте помнить о том, что у нас на территории Великобритании за 20 лет не было ни одного теракта, организованного из Афганистана", - сказал он. Глава МИД также подчеркнул, что за годы операции в республике "благодаря британской помощи более 10 млн детей получили образование".