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Смена власти в Афганистане
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Совбез ООН призвал к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане

СБ ООН подчеркнул, что конец конфликта в Афганистане может быть достигнут только через политическое урегулирование

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане, которое будет включать в себя разные группы населения страны, в том числе женских представителей. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении органа.

"Члены Совета Безопасности призвали к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путем переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин", - указывается в документе.

СБ ООН подчеркнул, что конец конфликта в Афганистане может быть достигнут только через политическое урегулирование. "Они (члены СБ ООН) подчеркнули, что устойчивый конец конфликта в Афганистане может быть достигнут только через инклюзивное, справедливое, прочное и реалистичное политическое урегулирование с поддержкой прав человека, в том числе меньшинств, женщин и детей", - указывается в заявлении.

Подчеркивается, что "Талибан" и любая другая афганская группировка не должны поддерживать террористов, действующих за пределами Афганистана. "Ни "Талибан", ни какая-либо иная афганская группировка или отдельный человек не должны поддерживать террористов, действующих на территории любой другой страны", - говорится в тексте.

В заявлении также отмечается необходимость гарантировать, что с территории Афганистана не будет исходить угроза для других государств.

Заявление СБ ООН по Афганистану не содержит упоминаний о признании или непризнании талибов и их государства.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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