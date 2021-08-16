Макрон: Франция выступает за сотрудничество с РФ, США и странами Европы по Афганистану

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Франция готова активно содействовать сотрудничеству между Россией, США и ЕС для урегулирования ситуации в Афганистане, в том числе по линии Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении после национального Совета обороны.

"Возвращение к стабильности должно происходить при активной политической и дипломатической работе в Совете Безопасности ООН. Афганистан не должен стать убежищем для террористов, каковым он являлся раньше. Это условие для мира и стабильности в мире перед лицом общего врага - терроризма и тех, кто его поддерживает, - сказал он. - В этой связи мы сделаем все, чтобы Россия, США и Европа могли эффективно сотрудничать, поскольку наши интересы совпадают".

Он добавил, что Франция со своей стороны продолжит активную борьбу с исламским терроризмом и указал на возможные попытки террористических групп в Афганистане извлечь пользу из дестабилизации обстановки. Макрон также подчеркнул, что Европа не сможет справиться одна с последствиями кризиса в Афганистане, упомянув в частности увеличение миграционных потоков. Он анонсировал совместные с другими европейскими странами и в частности ФРГ проекты по приему беженцев, а также заявил о планах по сотрудничеству с транзитными странами вроде Турции, Ирана и Пакистана.

Париж в ближайшее время намерен выдвинуть совместные с Лондоном инициативы для нормализации ситуации в Афганистане, добавил Макрон. "Я провел переговоры с Борисом Джонсоном (премьер-министром Великобритании). В ближайшее время мы намерены выдвинуть совместные инициативы по Афганистану", - сказал французский лидер, не сообщив какие-либо подробности готовящихся мер.

Также Франция совместно с Германией и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана.

"Нам следует предвидеть события и защитить себя от крупных потоков мигрантов. <...> В этой связи Франция совместно с Германией (а я только что поговорил об этом по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель) и рядом других европейских стран выдвинут инициативу, направленную на то, чтобы немедленно разработать действенную и скоординированную единую инициативу по борьбе против нерегулируемых потоков мигрантов [из Афганистана]. Она также будет включать в себя солидарные усилия по оказанию им помощи", - сказал Макрон.