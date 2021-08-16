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Смена власти в Афганистане

Reuters: Турция отказалась от планов управлять аэропортом Кабула, но может помочь талибам

На фоне "полного хаоса" в воздушной гавани "процесс взятия управления автоматически прекратился", сообщили источники агентства в турецких силах безопасности

ТАСС, 16 августа. Турция отказалась от намерения взять на себя управление аэропортом в Кабуле, но готова предоставить помощь радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в сфере технического обеспечения и безопасности, если получит такой запрос. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в турецких силах безопасности.

"В случае, если "Талибан" попросит о технической помощи, Турция может оказать помощь [в сфере] техники и безопасности в аэропорту", - рассказал один из собеседников агентства. По его словам, на фоне "полного хаоса" в воздушной гавани "процесс взятия управления турецкими военными <...> автоматически прекратился".

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