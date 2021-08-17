Пентагон предоставит еще две военные базы в США для размещения афганцев

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Американское министерство обороны предоставит две военные базы в США для размещения нескольких тысяч жителей Афганистана, которых эвакуируют из республики после того, как радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) установило контроль над страной. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в беседе с журналистами.

"Что касается поддержки уязвимых или подверженных риску афганских граждан, то вчера [в воскресенье] министр [обороны США Ллойд Остин] одобрил запрос Госдепартамента о помощи в транспортировке и временном размещении подверженных риску афганских соискателей специальной иммиграционной визы, их семей и других лиц", - отметил он. Кирби добавил, что оборонноеР ведомство в данный момент нашло две подходящие военные базы для размещения афганцев, однако отказался их называть. Как отмечают местные СМИ, речь идет о Форт-Блисс (штат Техас) и Форт-Маккой (штат Висконсин).

Часть жителей Афганистана уже направляют в Форт-Ли (штат Вирджиния). По словам пресс-секретаря, Пентагон ожидает, что "через три-четыре недели" на этих трех базах можно будет разместить до 22 тыс. афганцев. "Мы не получим эту возможность [разместить 22 тыс. человек] сразу, потребуется некоторое время для их организации", - пояснил он.

Кирби добавил, что ВС США отправляют афганцев в третью "страну-партнер", отказавшись назвать ее. "Я не вправе называть ее в данный момент, но мы работаем с одной из стран региона и пытаемся договориться с другими странами, чтобы они по крайней мере служили в качестве промежуточного пункта, когда мы будем вывозить людей, чтобы мы могли провести некоторого рода распределение и затем помочь с последующей транспортировкой из этих мест", - добавил он.

В понедельник вечером северомакедонский портал "Фактор" сообщил, что принять беженцев из Афганистана готовится Албания. По его данным, 22 августа в эту страну прибудут 250 афганцев, работавших на американские структуры в Афганистане, и члены их семей. "В последние дни американское правительство обратилось к Албании с просьбой оценить, может ли она использоваться как транзитная зона для ряда афганских политических иммигрантов, конечным пунктом назначения которых является США. Является бесспорным, что мы не откажемся", - приводит портал слова премьер-министра Албании Эди Рамы.

Ситуация с эвакуацией

По данным американских СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, с ними еще порядка 53 тыс. членов семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. На данный момент республику покинули лишь 2 тыс. человек, они размещены в Форт-Ли.

Как отмечает газета NYT, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не дает гарантий того, что эти люди не будут депортированы домой в случае, если в визе им будет отказано.