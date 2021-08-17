Прокуратура Узбекистана отозвала сообщение о принудительно посаженных афганских самолетах

ТАШКЕНТ, 16 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Узбекистана отозвала ранее опубликованное сообщение о якобы десятках афганских самолетах и вертолетах, принудительно посаженных в Термезе за последние двое суток. Об этом говорится в сообщении генпрокуратуры, опубликованном в воскресенье в Twitter.

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"Прежнее заявление генпрокуратуры в Twitter не было основано на достаточно проверенной информации", - говорится в сообщении, а также приносятся официальные извинения.

Ранее сообщалось, что ВВС Узбекистана за минувшие двое суток принудительно посадили 46 воздушных судов в Термезе, которые пытались незаконно пересечь воздушное пространство республики . Отмечалось, в частности, что в ходе принуждения воздушных нарушителей к посадке произошло столкновение МИГ-29 Узбекских ВВС и Embrayer-314, прилетевшего со стороны Афганистана.